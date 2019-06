Stiri pe aceeasi tema

- Rolul femeilor s-a extins in 'media, politia morala, sanatate si educatie', responsabilitati fara de care califatul autoproclamat al SI nu ar fi putut functiona. In comparatie cu grupari jihadiste anterioare, femeile sunt mai vizibile in propaganda Statului Islamic, atat ca autoare de postari, cat…

- 'Pot sa confirm patru mandate de arest emise de inalta curte a landului pentru sustinere a Statului Islamic', a declarat miercuri procurorul Jana Frombach din Hamburg, pe marginea unei informatii din ziarul Kieler Nachrichten. Arestarile au fost operate in orasul Neumuenster din landul Schleswig-Holstein,…

- Trei garzi și 29 de deținuți au fost uciși într-o închisoare de maxima securitate din Tajikistan, dupa ce un grup de militanți ai Statului Islamic au provocat o revolta, scrie Reuters. Ministerul de Justiție a oferit o declarație, anunțând ca incidentul s-a produs duminica…

- Premierul Viorica Dancila a explicat, dupa ce datele oficiale la nivel european au aratat ca Romania are o creștere economica de 5%, ca președintele Klaus Iohannis a greșit atunci cand a spus ca PSD are o guvernare eșuata.”Toți cei care au spus ca Guvernul nu merge intr-o direcție buna, ca…

- "O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat din teritoriile siriene in districtul al-Hadar din sud-vestul orasului Mosul", a spus capitanul Ahmed al-Obaidi.Intr-un incident separat, un membru al Statului Islamic si sotia sa au fost…

- "O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat din teritoriile siriene in districtul al-Hadar din sud-vestul orasului Mosul", a spus capitanul Ahmed al-Obaidi.Intr-un incident separat, un membru al Statului Islamic si sotia sa au fost…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a difuzat luni prima inregistrare video cu liderul sau, Abu Bakr al-Baghdadi, dupa cea din 2014 publicata la cateva zile dupa declararea autointitulatului lsquo;califat rsquo; in Irak si Siria, transmit dpa, Reuters si AFP.

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a difuzat luni prima inregistrare video cu liderul sau, Abu Bakr al-Baghdadi, dupa cea din 2014 publicata la cateva zile dupa declararea autointitulatului 'califat' in Irak si Siria, transmit dpa si Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Europa nu mai…