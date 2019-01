Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a luat-o razna complet in Europa, unde de cateva zile ninge in permanența. Viscolul puternic a facut victime atat in Austria, cat și in Grecia, iar sute de zboruri au fost anulate ori inregistreaza intarzieri.

- Secția de Drumuri Nationale Targu Jiu acționeaza luni pe DN 67 C, intre Novaci și Ranca, din cauza ninsorilor abundente. Este impraștiat material antiderapant și vor fi scoase la deszapezit patru utilaje. In Ranca se afla cateva mii de turiști.

- A nins toata noaptea in Capitala. Si daca pe arterele principale se circula normal, in conditii de iarna, pe trotuare, pietonii se lupta cu zapada transformata in zloata si cu baltile formate la trecerile de pietoni.

- Porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Mangalia si Midia au fost inchise din cauza vantului puternic, informeaza miercuri seara Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri seara o atentionare nowcasting…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Portul Midia este inchis, din cauza vantului puternic. In judetul Mehedinti,…

- ANUNT…Un anunț important vine și din partea celor de la DRDP Iași care anunța resticții de tonaj pe drumurile naționale. Astfel, pentru șoferii care au de gand sa calatoreasca in Moldova, este bine de știut ca autoritațile au decis instituirea unor restricții de tonaj pe DN 28A, km 0-37 (Targu Frumos…

- Autoritațile au decis, cu puțin timp in urma, instituirea unor restricții de tonaj pe DN 28A, km 0-37 (Targu Frumos – Pașcani – Moțca), respectiv pe DN 28, km 0 – 28 (Casa de apa – Targu Frumos), pentru autovehiculele cu sarcina maxima admisa mai mare de 7,5 tone. Motivul il reprezinta ninsorile abundente,…

