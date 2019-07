"Europa devine mai feminină și mai germană". E bine așa? Nominalizarea Ursulei von der Leyen ca președinte al Comisiei Europene apare unora drept nedemocratica. Pentru alții, este un reușit compromis la care au ajuns șefii de state și guverne din statele membre ale UE. Reacțiile în mass-media internaționala sunt împarțite. &"Jucator supleant al Angelei Merkel&", dar și &"pastila amara pentru Merkel&", este numita vicepreședinta CDU și ministru al Apararii german. În mod surprinzator (dar poate nu), chiar din Germania se aud voci adverse, de la social-democrați. Dar sa vedem câteva dintre aceste reacții.



