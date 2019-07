Stiri pe aceeasi tema

- Noi recorduri de temperaturi ridicate au fost inregistrate miercuri si joi in Belgia, Germania, Franta si Olanda, potrivit serviciilor meteorologie nationale, pe fundalul valului de canicula care a cuprins mare parte din Europa, informeaza AFP si DPA. In Belgia, a fost inregistrata miercuri…

- Temperaturi record de caldura absoluta au fost inregistrate miercuri in Belgia, Olanda si Germania, insa, potrivit meteorologilor, ce e mai rau urmeaza joi in Europa Occidentala, relateaza AFP. "Nou record de temperatura in Germania! Cu 40,5 grade Celsius, recordul precedent de 40,3 grade Celsius (Kitzingen,…

- Recorduri de caldura inregistrate, ieri, in Belgia, Olanda si Germania Noi recorduri de caldura au fost înregistrate, ieri, în Belgia, Olanda si Germania. În nordul Frantei, dupa o noapte tropicala sunt asteptate, astazi, temperaturi record de circa 42 de grade Celsius,…

- Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste recordul din 2003 de 40,7 grade. Meteorologii prevad ca noi recorduri vor fi depasite in Europa in aceasta saptamana, inclusiv in Belgia, Germania si Olanda.

- Mai multe state europene, printre care Franta, Belgia, Germania si Olanda sunt afectate de un nou val de canicula, temperaturile depasind, pe alocuri, 40 de grade Celsius. Temperaturile, deja ridicate, vor continua sa urce miercuri in vestul Europei, unde acest nou val de caldura a determinat autoritatile…

- Timp de trei zile, va fi canicula in Romania. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, insa temperaturile resimtite ar putea depasi pragul de 40 de grade, in anumite zone. Spre sfarsitul saptamanii viitoare, vremea va reveni la normal, insa va ramane calduroasa in mare parte din regiuni. Valul…

- Incendiile forestiere au facut ravagii în orașul Tarragona, Catalonia, unde aproximativ 5.000 de hectare de vegetație au fost arse deja, pe fondul temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice. Peste 500 de pompieri și soldați încearca sa controleze imensul incendiu din nord-estul…

