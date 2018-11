Europa de Est se reînarmează de FRICA Rusiei. România este în frunte Intre 2016 si 2017, cheltuielile militare ale acestor tari au crescut intr-un ritm de 12%, de sapte ori mai mare decat cresterea de 1,7% a cheltuielilor militare in randul tarilor occidentale ale NATO. Este vorba despre cea mai mare crestere regionala la nivel mondial, iar in frunte se afla indeosebi Romania (50%), Lituania (27%) si Letonia (26%), potrivit datelor Institutului International de Studii pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm. Cu toate ca exista diferente semnificative intre tari, cheltuielile militare in regiune nu au incetat sa creasca din 2013, dupa sase ani consecutivi de scadere.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perceptia Rusiei ca o amenintare si angajamentele din NATO si mai ales fata de Statele Unite inseamna ca tarile ex-comuniste din Europa Centrala si de Est si-au majorat semnificativ cheltuielile de aparare in ultimii ani. Intre 2016 si 2017, cheltuielile militare in aceste tari au crescut cu 12%, de…

- Perceptia ca Rusia reprezinta o amenintare si angajamentele asumate fata de NATO, dar mai ales fata de SUA, fac ca fostele state comuniste din Europa Centrala si de Est sa-si fi sporit considerabil cheltuielile militare in ultimii ani, relateaza sambata EFE. Intre 2016 si 2017, cheltuielile…

- Componenta celor patru esaloane valorice ale editiei 2020/2021 a Ligii Natiunilor, stabilita dupa meciurile din grupele din acest an ale competitiei:Divizia A Elvetia, Portugalia, Olanda, Anglia, Belgia, Franta, Spania, Italia, Bosnia-Hertegovina (promovata), Ucraina (promovata), Danemarca…

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de campioana mondiala en-titre, Croatia, cu scorul de 17-4, in primul meci din grupa D a preliminariilor europene din Liga Mondiala, informeaza News.ro.Scorul pe reprize a fost 4-1, 5-1, 2-0, 6-2. Din grupa D mai face…

- Peste 1350 de sportivi din 28 de tari europene vor fi prezenti la finalul lunii la Sala Transilvania din Sibiu, unde vor avea loc doua evenimente de amploare: Cupa Internationala de Taekwon-do ITF pentru Copii si Cadeti (25-26 octombrie) si cea de-a noua editie a Cupei Europei la Taekwon-do ITF (26-28…

- Administratia vamala chineza a anuntat miercuri ca a interzis importurile de porci si produse din carne de porc din Republica Moldova, pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane, transmite Reuters. Interdictia vine in urma descoperirii a cinci focare de pesta porcina in Republica Moldova.…

- TAROM a inregistrat, in primele opt luni din 2018, cel mai mic numar de incidente raportat la volumul total al zborurilor, respectiv de 1,2 evenimente la 100 de curse, reiese dintr-o analiza de specialitate, publicitata joi, informeaza AGERPRES . Conform datelor Flight Refund, in cadrul cercetarii au…

- Rusia a devenit cel mai mare investitor din Ucraina in prima jumatate a acestui an, relateaza Intellinews.com. In pofida conflictelor dintre cele doua tari, economiile acestora sunt in continuare strans legate. Rusia a investit 436 milioane de dolari in Ucraina in S1, sau 34,6% din totalul…