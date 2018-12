Europa de Est se autodesfiinţează! Germania are nevoie de forta calificata de munca, mai ales, dar nu numai, in domenii precum ingrijire si sanatate. Ce e mai comfortabil, decat sa caute in imediata vecinatate? Ferm impotriva imigratiei sunt astazi doar vesnicii nostalgici sau populistii de dreapta. "Migratia calificata" reprezinta noua terminologie miraculoasa. Germania da dovada de deschidere si se arunca in lupta pentru cele mai bune creiere din intreaga lume. Ce este de criticat atunci cand guvernul federal planifica sa faciliteze accesul tinerilor din Balcani pe piata muncii din Germania, de exemplu? Asistente medicale din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, de la ora 13:00, la Convention Centre din Dublin, are loc tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2020. Evenimentul este transmis de PRO X. ACTUALIZARE. Potrivit site-ului frf.ro, sarbatoritul zilei, Claudiu Keșeru, 31 de ani, și-ar dori urmatorea grupa in preliminarii. La tragerea la sorți…

- Romania se claseaza inaintea altor țari din Europa Centrala și de Est in ceea ce privește ușurința cu care companiile iși pot plati taxele, devansand Bulgaria (locul 92), Ungaria (locul 86) și Polonia (locul 69), insa in urma performerilor regionali precum Țarile Baltice (Letonia - locul 13, Estonia…

- Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center in anul 2018, Elvetia se plaseaza, din nou, pe prima prima pozitie in acest clasament global, iar in primele 10 pozitii exista doar o singura tara din afara Europei Occidentale, respectiv Canada, ocupanta locului 6. SUA se claseaza…

- Romania a urcat cinci pozitii in topul mondial al capacitatii de a dezvolta, retine si atrage talentele, ajungand pe locul 56 din 63 de tari analizate de institutul elvetian IMD World Competitiveness Center. Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center în anul 2018, Elveţia…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocupara Forței de Munca, angajatorii europeni pun la bataie peste 2.000 de posturi vacante pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.100 locuri de munca vacante, dupa…

- AJOFM Alba anunta ca angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, la data de 26 septembrie, locuri de munca in Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spania,…

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 septembrie: *** Luni si marti se va desfasura la Bucuresti Summitul Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind…