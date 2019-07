Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul masuratorilor, in 1873, capitala Frantei nu a depasit pragul de 40 de grade decat o singura data, in 28 iulie 1947, cu 40,4 grade Celsius. Serviciul meteorologic se asteapta la 42 de grade joi, ziua care marcheaza varful valului de canicula care afecteaza Franta de luni. Si Olanda a…

- Temperaturi record de caldura absoluta au fost inregistrate miercuri in Belgia, Olanda si Germania, insa, potrivit meteorologilor, ce e mai rau urmeaza joi in Europa Occidentala, relateaza AFP. "Nou record de temperatura in Germania! Cu 40,5 grade Celsius, recordul precedent de 40,3 grade Celsius (Kitzingen,…

- Locuitorii din Alaska au ajuns sa se topeasca de caldura. In Anchorage, cel mai mare oras de acolo, s-a inregistrat un record de temperatura: peste 32 de grade Celsius, in conditiile in care media istorica a perioadei este de 18 grade.

- Indicele temperatura umezeala a atins si depasit usor pragul critic de 80 unitati in municipiul Baia Mare (80,2 valoare). Valoare temperatura 32 grade Celsius, valoare temperatura resimtita 38 grade Celsius. La ora 14.00 indicele temperatura umezeala are in Baia Mare valoarea de 80,3 unitati, Valoare…

- Un val de caldura extrema a cuprins la sfarsitul saptamanii trecute Spania, unde au fost inregistrate mai multe temperaturi record - intre care 43,4 grade Celsius in orasul catalan Lleida, relateaza dpa. Ruben del Campo, purtatorul de cuvant al agentiei de meteorologie AEMET, a declarat luni pentru…

- In Romania, meteorologii au emis o informare privind temperaturi ridicate, intre 35 și 37 de grade, luni și marți, cand indicele de confort termic va depași pragul critic de 80 de unitați. Fața de alte țari, noi suntem un caz fericit: termometrele au indicat circa 46 de grade Celsius in Franța - iar…

- Dupa ce a inregistrat vineri noi recorduri absolute de temperatura, Franta se va confrunta din nou sambata cu temperaturi extrem de ridicate, in special la Paris, in a sasea zi a unei canicule care afecteaza o mare parte a Europei Occidentale, informeaza AFP. Acest val de caldura, de o…

- Franța continua sa se topeasca la temperaturi care au depașit inca un record. 45 de grade Celsius s-au inregistrat pentru prima data intr-o localitate din sudul Franței, unde 4 departamente sunt sub cod roșu de canicula.