Europa Centrală și de Est, "o bombă cu ceas" demografică Europa Centrala si de Est se confrunta cu o grava problema demografica, o consecinta a instabilitatii economice si politice, a respingerii imigratiei si a plecarii masive a tinerilor, factori care, însumati, reprezinta "o bomba cu ceas" demografica, noteaza EFE într-un comentariu preluat de Agerpres.

"Bomba cu ceas" demografica, aceasta este expresia folosita de premierul ceh, populistul Andrej Babis, în timpul unei interventii recente la "Cel de-al treilea congres al demografiei de la Budapesta", care s-a încheiat vineri.

O bomba cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

