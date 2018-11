Europa catedralelor n-are timp sa apere o “crestina imputita”

Stiri pe aceeasi tema

- Asia Bibi, crestina din Pakistan eliberata luna trecuta dupa aproape noua ani petrecuti in inchisoare pentru blasfemie, asteapta documentele necesare pentru a putea pleca din tara, a declarat marti la Frankfurt avocatul femeii, citat de dpa. "Este o femeie libera. Poate sa se duca oriunde doreste",…

- Initial estimata o legenda urbana, s-a dovedit a fi o realitate: un numar din ce in ce mai mare de persoane aleg parcurile de atractii ale grupului Disney pentru a le aduce un ultim omagiu celor apropiati. In Europa, posibilitatile sunt restranse: majoritatea tarilor interzic aruncatul cenusii decedatiilor.…

- Iata ca, pe cand ”neamtul” Klaus Iohannis isi toarna la Strasbourg, in fata unei sali penibil de goale, cenusa anticoruptiei in cap, molfaind retoric aceleasi scuze umilitoare cum ca ”noi romanii” am fi rusinea Europei democratice, planul de rupere a Ardealului de Romania, declansat in urma cu putina…

- Aflat la Strasbourg, la dezbaterea privind viitorul Europei, Klaus Iohannis a ales sa sublinieze cateva aspecte despre Romania. Si anume ca “este un stat de drept, Romania este un stat democratic, in Romania exista o dezbatere politica si in Romania exista ceea ce am denumit o democratie foarte vie.…

- Romania ocupa locul 44 din 146 de tari si este depasita de toate celelalte state membre ale Uniunii Europene in clasamentul „Indicele de progres social 2018”. Social Progress Index, realizat de organizatia Social Progress Imperative si Deloitte, masoara calitatea vietii si bunastarea sociala a cetatenilor analizand…