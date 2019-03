Europa avertizeaza Serbia ca gazoductul TurkStream de pe teritoriul sau va afecta competitia in regiune Secretariatul Comunitatii Energetice a apreciat joi ca o sectiune a gazoductului TurkStream care ar urma sa transporte gaze naturale rusesti de-a lungul Serbiei spre Europa va afecta competitia in regiune, transmite Reuters.



Autoritatea de reglementare in domeniul energiei din Serbia (AERS) a decis saptamana aceasta sa acorde o scutire de la respectarea cerintelor celui de-al treilea pachet energetic european pentru proiectul care prevede construirea sectiunii din Serbia a gazoductului TurkStream. AERS a decis ca firma mixta Gastrans, la care grupul rus Gazprom detine 51% din actiuni,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

