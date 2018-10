Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a acuzat vineri pe guvernantii din Ungaria si Polonia ca "isi mint popoarele" prin pozitiile lor anti-europene. In cadrul unei asa-numite consultari cetatenesti la Bratislava, in fata unui public pro-european, Macron a afirmat ca in Ungaria si in Polonia,…

- In cadrul unei asa-numite consultari cetatenesti la Bratislava, in fata unui public pro-european, Macron a afirmat ca "in Ungaria si in Polonia, unii guvernanti s-au jucat cu o idee inacceptabila. Cand ii aud cum compara Bruxellesul cu Moscova din trecut, este nebunesc si inacceptabil". "Cand vad…

- Cancelarul federal german Angela Merkel, presedintele francez Emmanuel Macron si secretarul american pentru aparare James Mattis sunt asteptati saptamana aceasta la Praga, pentru a celebra o suta de ani de la formarea Cehoslovaciei, informeaza vineri AFP. Presedintele francez va vizita…

- Neincasarea TVA a generat o pierdere de 6,13 miliarde euro in anul 2016 pentru bugetul Romaniei, conform celui mai recent studiu asupra colectarii taxei pe valoare adaugata (TVA), lansat de Comisia Europeana si citat de PwC. La nivelul UE, valoarea pierderilor de TVA s-a ridicat la 147,1 miliarde…

- Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” in parteneriat cu Fundatia Universitara „Carol I” și Muzeul Național al Literaturii Romane organizeaza ediția a VII-a a celui mai mare festival cultural in aer liber: . Festivalul incepe luni, 10 septembrie la ora 17:00, se incheie duminica, 23 septembrie…

- In data de 6 septembrie, comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu va vizita Praga, capitala Cehiei, unde se va intalni cu dl. Andrej Babis, prim-ministrul Republicii Cehe, și cu dna Klara Dostalova, ministrul dezvoltarii regionale. "Vizita mea se va concentra pe propunerea noastra privind…

- Deputații din tot spectrul politic al Cehiei l-au criticat pe liderul Partidului Comunist din Cehia, Vojtech Filip, care, intr-un interviu acordat ziarului britanic The Guardian, a declarat ca nu rușii, ci ucrainenii din conducerea URSS și soldații ucraineni ai armatei sovietice sunt responsabili de…

- Volumul investitional din primul semestru al anului 2018 s-a ridicat la aproximativ 386 de milioane de euro, ȋn scadere cu 27% fata de perioada similara a anului precedent, cȃnd pe piata locala s-au realizat tranzactii ȋn scop investitional cu o valoare de 530 de milioane de euro, potrivit calculelor…