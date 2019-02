Potrivit Eurotat, Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat un avans de 1,8% in 2018, dupa o crestere de 2,4% in anul 2017. In ultimele sale prognoze, publicate in toamna anului trecut, Comisia Europeana miza pentru 2018 pe o crestere de 2,1% in zona euro. Știrea cea mai ingrijoratoare de ieri este insa aceea ca Italia, a treia cea mai mare economie a zonei euro, dupa Germania și Franța, a intrat in recesiunea la finalul anului trecut. Institutul National de Statistica (Istat) de la Roma a publicat joi datele preliminare care arata ca economia s-a contractat cu 0,2% in trimestrul…