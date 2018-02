Euronews: Raport: Mai putin de jumatate dintre statele UE sunt pe deplin democratice/ Romania, pe primul loc la democratii defectuoase

Stiri pe aceeasi tema

- La cea de a 127-a ședința plenara a Comitetului Regiunilor care a avut loc la data de 31 ianuarie, Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, in calitate de raportor a prezentat proiectul de aviz intitulat Promovarea, in cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii…

- Eclipsa de luna din 31 ianuarie este prima eclipsa de Luna Albastra din ultimii 150 de ani. Fenomenul inedit se va produce cel mai probabil in 2028, anunța Space.com. Eclipsa de luna de pe 31 ianuarie va fi prima dintre cele doua care se vor produce in cursul anului 2018 și este speciala deoarece va…

- ALERTA. Cutremur in Romania in urma cu putin timp. Este cel mai mare inregistrat in acest an Doua cutremure au avut loc sambata dimineata, unul in regiunea seismica Vrancea, pe teritoriul judetului Buzau si, respectiv, iar celalalt in judetul Galati. Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte…

- Care este cheia finalei dintre Halep și Wozniacki. Conform statisticii WTA, publicata pe 22 ianuarie, atuul Simonei este returul, in timp ce Caroline compenseaza cu punctele caștigate cu primul serviciu. Raportul are la baza primele cinci meciuri disputate in 2018 de finalistele de la Australian Open.…

- Are puțin peste 50 de ani, ochii efectiv ii rad chiar și cand e serios, are replica și raspuns pentru orice. Attila Ambrus – supranumit și Whisky Man – e o legenda vie. Un spargator de banci care a facut istorie din anii 80 și pana in octombrie 1999, un personaj iubit și urat deopotriva, care a ținut…

- Romania a fost in 2016 membra UE cu cantitatea cea mai mica de deseuri generate per cap de locuitor. Astfel, in timp ce un un roman care traieste la oras a generat 261 de kilograme de deseuri, un danez a produs nu mai putin de 777 de kilograme, arata datele Eurostat.

- Romania este printre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in 2050, in timp ce, la nivel global, populatia va creste pana la aproape 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit Organizatiei Natiunilor Unite…

- Mișcarile de strada de sambata seara din Romania impotriva corupției au fost prezentate de pe larg de marile instutuții de presa din Europa și SUA. Potrivit HotNews.ro, manifestațiile au fost surprinse de EuroNews, care a și transmis protestul live, sambata, toata ziua, ABC News, The Guardian, New York…

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- Nu este un fapt necunoscut ca elevii fumeaza chiar in curtea scolii, iar pana acum nu s-a gasit o solutie. Jumatate dintre ei devin fumatori inainte sa implineasca 18 ani. Spre exemplu, in judetul Constanta, peste jumatate au experimentat cel putin o data tutunul, mai exact 51, 7 la suta. 9 din 10 elevi…

- Vali Vijelie a facut o dezvaluire incredibila despre felul in care a ajuns sa nu mai aiba mustața. Vali Vijelie, care a trecut prin mari drame de-a lungul anilor , este unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele din Romania. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru o emisiune de la Kanal D,…

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti. "Dar momentul a fost nepotrivit: el a venit dupa ce fostul premier Mihai Tudose a demisionat, luni, dupa ce a pierdut sprijinul partidului sau. Demisia lui Tudose a afectat programul lui Abe, care a…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- Dragos Corbu, un antreprenor din Bucuresti, a pus acum opt ani bazele unui business cu scaune auto, carucioare si scaune de masa pentru copii sub brandul Juju, produse fabricate in sase cen­tre de productie din China si care apoi sunt co­mercializate in Romania si in alte tari din Europa. Acum…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…

- Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, vrea sa reprezinte Romania la cel mai important concurs muzical din Europa. Muzicianul Tavi Clonda, care a devenit tatic pentru prima oara anul trecut , a inceput anul in forța. tavi Clonda s-a inscris la selecția naționala Eurovision 2018 și vrea sa reprezinta…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- Diferenta de 1 leu pentru fiecare litru de benzina a condus mii de soferi sa-si treaca masina pe GPL, pretul real al unei alimentari fiind de 90 lei pentru un rezervor plin. DE CE RECOMANDAM GPL SI IN ANUL 2018? In conceptia Monteaza GPL Romania ,…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, vineri, intr-un atac terorist asupra unei biserici creștine din Cairo. Și unul dintre atacatorii care au deschis focul a fost ucis de forțele de ordine. Atacatorii au deschis focul asupra persoanelor aflate in fața bisericii Mar Mina, omorand trei politisti…

- Sorin Chinde spune ca a constatat ca in țarile invecinate Romaniei, infrastructura transportului feroviar in zona de marfa este una deficitara. Totul sta diferit atunci cand este vorba despre infrastructura de transport pentru calatori. "Climatul de afaceri este unul similar cu cel din Romania.…

- Cantareata columbiana Shakira a anuntat miercuri amanarea turneului sau in SUA si Canada prevazut initial sa aiba loc la inceputul lui 2018 din cauza faptului ca leziunea la corzile vocale de care sufera si care a fortat-o sa-si anuleze mai multe concerte europene se vindeca mai incet decat spera, relateaza…

- Israelul este in contact cu "cel putin 10 tari, dintre care unele din Europa" pentru a muta ambasadele la Ierusalim, a declarat viceministrul israelian de Externe, Tzipi Hotovely, citat de AFP. Radioul public citeaza surse diplomatice israeliene prin care anunta ca Romania, Honduras, Filipine si Sudanul…

- Dornici sa scape macar pentru cateva ore de canicula de la suprafata, mii de oameni aleg sa intre in subteran, la cea mai mare salina din Europa. Imbracati ca de toamna tarzie, cu geci si incaltaminte care sa le tina de cald, aproximativ 2.000 de oameni intra zilnic in mina Unirea din Slanic.…

- Anul 2017 a reprezentat un balet interesant intre Donald Trump si Vladimir Putin. Presedintele american si-a ascuns cu greu admiratia pentru liderul de la Kremlin. Dar, si mai neobisnuit e faptul ca liderul lumii libere nu l-a criticat niciodata pe autoritarul presedinte rus, desi exista o…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca optiunile sale monarhice sunt cunoscute, dar ca un referendum trebuie precedat de o ampla dezbatere in timpul careia cetatenii sa fie convinsi de utilitatea schimbarii formei de guvernamant. ”Organizarea unui referendum…

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Noul Mercedes-Benz X-Class - primul pick-up premium lansat pe piața din Europa - poate fi comandat incepand de astazi și in Romania, lista de prețuri pornind de la 35.528 de EURO, TVA inclus. Prezentat oficial in luna iulie 2017, noul X-Class imparte aceeași platforma tehnica…

- Din primavara anului viitor, in Romania, la fel ca in Europa, va intra in vigoare un alt regulament referitor la protectia datelor cu caracter personal. Firmele timisorene au fost invitate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis sa afle care sunt noile reguli.

- Mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit vineri dimineata cu aeronave private pe aeroportul din Timisoara, de unde au plecat spre Ersig, judetul Caras-Severin, unde va avea loc partida anuala de vanatoare organizata de Ion Tiriac.

- Un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agenția europeana pentru proprietatea intelectuala, arata ca vanzarile de haine, incalțaminte și accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE. Business-urile…

- Pe Julie Mayaya o cheama și Nzal A Nka, adica Dor de bunica! Jumatate romanca, jumatate congoleza, dupa tata, cantareața de 31 de ani care in 2012 a caștigat “Vocea Romaniei” (PRO TV), iar acum e concurenta la “Te cunosc de undeva” (Antena 1), are cel mai bizar nume din showbiz și o poveste de viața…

- Daca va ganditi sa parasiti orasul in care locuiti si trebuie sa luati in considerare mai multi factori printre care oportunitatile de joburi, cultura, nivelul economic, dar si cheltuielile de baza, publicatia britanica Business Insider a intocmit un top al oraselor din Europa in care se poate trai…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza românilor "La multi ani" de Ziua Nationala, într-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunând ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti „într-o Românie prospera condusa de…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, susține, la aceasta ora, o conferința de presa in care vorbește despre relația Statelor Unite cu țarile din Europa. Daca ieri, Departamentul de Stat a emis un comunicat in care a cerut ca Parlamentul sa nu voteze legile justiției care ar incalca independența…

- In mai 2019, Romania va fi gazda Conferinței Miniștrilor Educației din Asia și Europa (ASEMME 7), a declarat, pentru AGERPRES, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cimpeanu. Miercuri, România, reprezentata la cea de a VI-a ediție a Conferinței ASEMME,…

- Black Friday 2017 aduce reduceri importante, care pot ajunge chiar si la 90%, la majoritatea retailerilor din Romania. In aceasta campanie au fost inscrise milioane de produse, de la automobile si telefoane mobile la aspiratoare si frigidere, de la carti, la articole vestimentare si produse cosmetice,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci il intereseaza ca in Romania sa nu mai existe abuzuri, o serie de modificari la legile Justitiei vizand ca Inspectia Judiciara sa fie sub control parlamentar iar procurorii sefi sa fie numiti de Legislativ,…

- 'Romania e pe cale sa renunte la o teza fundamentala din Constitutia Romaniei, odata cu 1 ianuarie 2018, va renunta la a mai fi un stat social, intrucat de anul viitor sistemul de securitate sociala va fi centrat excesiv si exclusiv pe salariat, odata cu disparitia capitalului, ca si cofinantator. Romania…

- Europarlamentarul Daniel Buda, atac dur la adresa coalitiei dupa aparitia celui mai recent raport MCV. Liberalul sustine, intr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, ca raportul nu este altceva decat expresia neputintei si a incompetentei Guvernului, care intoarce Romania la nivelul anilor…

- Poate suprinzator la prima vedere, dar foarte normal in logica de business a celor care se ocupa cu vanzarea de mașini rulate, marcile cu cele mai mari probleme sunt cele din categoria de lux sau apropiate acestui nivel, care pot fi vandute la prețuri foate bune in Romania. Potrivit datelor AutoDNA,…

- Mai mult de jumatate din mașinile second-hand aduse în România au probleme grave. În plus, foarte multe autovehicule care ajuns în tara sunt reconditionate dupa ce au fost accidentate cu dauna totala, mai spun specialistii. Cea mai frecventa frauda a samsarilor…

- Ne asteapta cea mai grea iarna din ultimii ani! Meteorologii au dat avertismentul: VEZI ce va veni peste Romania in mai putin de o luna Meteorologii avertizeaza ca iarna care urmeaza va fi una dintre cele mai grele din ultimii ani, atat in tara, cat si in Europa. Specialistii spun ca vom avea parte…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a cerut puteri sporite prin intermediul unor instrumente speciale pentru a da posibilitatea autoritatilor nationale de a ingheta peste noapte retragerile depozitelor deponentilor atunci cand o banca se confrunta cu fuga banilor ca urmare a zvonurilor privind intrarea…

- Companiile multinaționale vor trebui sa respecte Romania și trebuie sa plateasca taxele și impozitele ca in alte țari ale Uniunii Europene sau din afara acesteia, a afirmat, miercuri, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, intr-o conferința de presa. "Le spun companiilor multinaționale…