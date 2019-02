Euronews: Parlamentarii britanici au votat n favoarea unui vot n luna martie privind amnarea Articolului 50

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat, joi, ca premierul Theresa May trebuie sa isi schimbe strategia si sa caute o relatie mai apropiata cu Uniunea Europeana dupa Brexit, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile din Italia:…

- Primul ministru britanic Theresa May se pregateste sa amâne cel de-al doilea vot din Parlamentul de la Londra privind acordul Brexit pâna la sfârsitul lunii februarie, a informat miercuri seara cotidianul The Telegraph, citeaza Mediafax. Adjunctul premierului britanic, Julian Smith,…

- Ministerele britanice au negociat în secret un plan pentru întârzierea Brexitului cu opt saptamâni, conform The Telegraph, citat de Reuters. Întârzierea ar amâna Brexit pentru data de 24 mai. În momentul de fața, Marea Britanie trebuie…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca i-a invitat pe liderii partidelor parlamentare sa se intalneasca cu ea miercuri seara pentru a discuta despre Brexit, dupa ce guvernul ei conservator a obtinut votul de incredere in Parlament. "Avem responsabilitatea de a gasi calea de urmat ce poate asigura…

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Active in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari (800 de miliarde de lire sterline) sunt mutate din Marea Britanie in noile centre financiare din Uniunea Europeana, inaintea Brexitului, se arata intr-un raport publicat de firma de consultanta EY, transmite Reuters. Votul final în parlamentul…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat duminica ca sansele ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana sunt de "50-50" daca Parlamentul respinge acordul de divort incheiat intre Londra si Bruxelles, relateaza AFP. Liam Fox a încurajat deputaţii să sprijine…