Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului Uniunii Europene sint audiati, la Bruxelles, in comisiile pentru libertati civile, justitie si afaceri interne si control bugetar ale Parlamentului European. Cei trei candidati selectionati (in ordine alfabetica)…

- Candidatii pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului Uniunii Europene vor fi audiati, marti, la Bruxelles, in comisiile pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European, potrivit unui comunicat…

- Intrebata daca, dupa patru ani de cand este comisar european pentru politica regionala, a reusit ca reduca decalajul dintre Est si Vest, dintre regiunile sarace si cele bogate, Corina Cretu a spus ca ''suntem dupa o criza, avem un studiu care arata ca multe regiuni au reusit foarte bine sa revina…

- Parlamentul European (PE) a ținut miercuri la Bruxelles o dezbatere pe tema Ungariei, urmare a unui vot istoric al PE din septembrie pentru lansarea unei proceduri de sancțiuni din cauza regresului democratic al țarii. Mai mulți europarlamentari influenți au cerut președinției romanești a UE sa puna…

- Laura Codruta Kovesi, fost procuror general al Romaniei (2006-2012) si fost procuror sef DNA (2013-2018), candideaza pentru functia de procuror-sef european, potrivit unor surse din cadrul institutiilor europene. Candidaturile pentru aceasta functie au putut fi depuse pana pe 14 decembrie,…

- Parlamentul European a votat pe 17 ianuarie un proiect denumit "Protejarea bugetului Uniunii in cazul unor deficiențe generalizate in ceea ce privește domnia legii in statele membre". "Rule of law", care s-ar traduce literal prin "domnia legii", este tradus de catre mulți, inclusiv de catre serviciul…

- Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni calatoresc in orasul francez in fiecare luna pentru a participa la sedintele plenare.Sediul din Strasbourg "este folosit in jur de 40 de zile pe an si costa un miliard de euro'' pentru fiecare…

- Principalul partid de guvernamant din Italia, Miscarea 5 Stele (M5S), a emis luni un nou apel pentru inchiderea sediului Parlamentului European din Strasbourg, numindu-l "o risipa de bani", relateaza . Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni…