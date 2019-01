Euromoney 2019, temele majore: Taxa pe activele bancare din Romnia, mbătrnirea demografică și Brexitul Peste 1500 de delegați, miniștri de Finanțe, bancheri centrali, bancheri comerciali, oficiali ai marilor banci de investiții, analiști economici dar și reprezentanți ai fondurilor de investiții și-au dat întâlnire marți și miercuri la Viena, unde a avut loc conferința anuala Euromoney. Printre temele discutate în pauzele panelurilor, subiectul preferat era situația din România. Temele oficiale erau legate de evoluțiile economiilor europene, iar Bulgaria era data ca exemplu de țara stabila în regiune. &"Este una dintre cele mai stabile 3 țari europene&", a subliniat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

