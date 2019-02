Eurolife ERB Asigurari si Bilete.ro lanseaza En Garde, prima asigurare de bilete din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- in cazul apariției unei situații neprevazute Eurolife ERB Asigurari, in parteneriat cu platforma www.bilete.ro , lanseaza En Garde: prima polița din Romania dedicata protecției celor care achiziționeaza bilete online la spectacole, respectiv evenimente culturale și sportive. Aceasta poate fi achiziționata…

- Romania va gazdui, la Rașnov, intre 25 și 27 ianuarie, pentru a cincea oara doua etape ale celei mai importante competitii feminine de sarituri cu schiurile. Pe lista de concurs sunt inscrise 48 de sportive, din 14 țari. Nu lipsesc romancele Daniela Haralambie si Diana Trambitas, dar și ocupantele podiumului…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Teodor Melescanu a declarat, pentru BBC, ca Boris Johnson l-a asigurat ca nu vor fi probleme cu romanii din UK. Acesta a precizat ca fostul ministru pentru Brexit i-a spus ca plecarea asistentelor si medicilor romani din UK ar fi „o lovitura teribila” pentru sistemul de asigurare medical. „Este una…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a ajuns un partid care se opune dorinței romanilor. Conform președintelui, PSD nu vrea justiție și investiții in Romania.”Acest discurs permite concluzii triste. PSD un partid anti-european, anti-justiție, anti-investiții.…

- Numarul persoanelor interesate de perfectionare si formare profesionala a crescut in Europa de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o rata de participare de doar 7% in 2016, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2016, cea mai ridicata…

- Romanii care nu-și platesc curentul la timp ar putea ramane in bezna mult mai ușor, daca nu vor plati o garanție furnizorului de electricitate. Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei a adoptat un ordin care a intrat deja in vigoare care le permite furnizorilor sa le ceara consumatorilor…

- Ucrainenii si moldovenii care au cetatenie romana si rezidenta in Suceava sau oriunde pe teritoriul Romaniei pot beneficia de servicii medicale decontate de Casa de Asigurari de Sanatate, daca platesc la Fisc o contributie de 190 de lei lunar, timp de 12 luni consecutiv sau achitand o data suma de ...