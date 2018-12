Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, la Bruxelles, cu presedintele Eurojust, Ladislav Hamran, cei doi oficiali agreand necesitatea unei cooperari si mai stranse intre MJ si agentia europeana pe parcursul primului semestru al anului 2019, cand Romania va detine Presedintia Consiliului UE.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut precizari in privința adoptarii unui act normativ privind amnistia și grațierea. Prezent la Bruxelles, Tudorel Toader a declarat ca un astfel de act normativ este dorit „chiar și intre magistrați”. „Acum, sa va dau un raspuns pe care chiar as vrea sa-l luati…

- "Acum, sa va dau un raspuns pe care chiar as vrea sa-l luati doar in limita raspunsului. Sa nu va imaginati ca un astfel de act de clementa si-l doresc doar unii", a afirmat Tudorel Toader, marti, la Bruxelles. Ministrul Justitiei a apreciat ca in Romania "justitia incepe sa se aseze in matca ei constitutionala,…

- PNL si USR cer in motiunea simpla intitulata "Ministrul Justitiei, un ministru de nota 4 (patru)" demisia din functie a lui Tudorel Toader si il acuza pe acesta, in 20 de puncte, ca prin comportamentul sau a "abandonat justitia in mana infractorilor" si "a trimis Romania in trecut, in perioada Nastase-Stanoiu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, referindu-se la numirea Adinei Florea la conducerea DNA, ca exista un aviz negativ de la CSM, care trebuie sa dea de gandit si a avertizat ca nu va accepta sa facem pasi inapoi in lupta anticoruptie. "Romania nu poate face pasi inapoi imptriva coruptiei si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni seara ca nu a existat o presiune externa pentru emiterea ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, precizand ca au fost necesare anumite corelari cu recomandarile Comisiei de la Venetia. "Eu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca in cadrul intalnirii cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, acesta a dat asigurari ca nici nu se pune problema activarii articolului 7 pentru Romania, așa cum s-a intamplat in cazul Poloniei și Ungariei.”Apreciez ca…

- ''Cu presedintele (nr-Dragnea), ne intalnim, nu foarte des, dar ne intalnim in chip necesar, pentru ca el este presedinte la o alianta care sustine un guvern politic din care eu fac parte, chiar daca nu sunt membru al niciunui partid (...) Nu considerati nefireasca intrevederea dintre un ministru…