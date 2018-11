Eurodeputatul Zoană: Dăncilă a avut curajul de a spune lucrurilor pe nume azi „Doamna Viorica Dancila a expus astazi o situație pe care o anumita parte a eșichierului politic romanesc evita sa o spuna sau sa și-o asume, dupa caz: neindeplinirea țintelor noastre la nivel european, așa cum este și accederea in Spațiul Schengen, pentru care am indeplinit tehnic toate condițiile impuse pentru aderare, este o consecința fireasca a faptului ca nu dam dovada de unitate in fața partenerilor noștri europeni. Cum sa fim primiți in Spațiul Schengen atunci cand politicieni romani din cadrul Opoziției bat la ușile cancelariilor occidentale pentru a se opune acestui deziderat,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

