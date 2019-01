Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a declarat vineri, la Deva, ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic sa valorifice perioada celor sase luni in care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene deoarece nu exista un proiect de tara definit in acest context, el apreciind…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a publicat, duminica, un comunicat despre cum s-a vazut Romania de la Bruxelles in 2018,ca Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, ”in ciuda intentiilor anti-nationale ale presedintelui Klaus Iohannis”.

- Romania este bine pregatita pentru președinția Consiliului Uniunii Europene - este declarația facuta de șeful Comisiei, Jean Claude Juncker, care a avut intalniri cu premierul și cu mai mulți miniștri din executivul de la București.

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor,…

- Mesaj de ultima ora de la Bruxelles pentru Romania pe tema preluarii președinției Consiliului Uniunii Europene. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a afirmat in urma cu puțin timp ca țara noastra...

- "Eu m-am referit in mod clar, si am vazut ca si premierul a inteles, la faptul ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic. Suntem tot timpul in scandaluri, reclamatii. Eu mi-as fi dorit ca in aceasta perspectiva sa ne pregatim, sa existe un fel de armistitiu, sa renuntam la acest sistem…

- Calin Popescu Tariceanu a explicat luni ca atunci cand a spus ca Romania nu este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE nu s-a referit la chestiunile tehnice sau administrative, ci la faptul ca "luptele interne" care macina clasa politica vor afecta capacitatea țarii de raspunde la provocarile…

- "In condițiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia președinția Consiliului UE", afirma Calin Popescu Tariceanu, susținand ca este nevoie "acordul parlamentar privind statul de drept" propus de ALDE.