- Membrii formatiunii politice Uniunea Crestin-Democrata (CDU) se intalnesc vineri pentru a alege un nou lider al partidului, pe fondul retragerii Angelei Merkel, care a indeplinit aceasta functie pentru aproape 20 de ani, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- A murit cel mai iubit urs din rezervația Libearty de la Zarnesti, din județul Brașov. Max avea aproape 22 de ani și fusese adus in rezervatia de la Zarnesti, in urma cu 13 ani, dupa ce stapanul sau de atunci l-a orbit intentionat, ca sa devina dependent. In plus, animalul avea colții piliți, ca sa nu…

- ”Am fost și sunt impotriva excluderilor din partid, mai ales atunci cand exclușii se fac "vinovați" de exprimarea unor puncte de vedere care nu convin conducerii partidului. Libertatea de exprimare este o valoare politica esențiala. Este la fel de adevarat ca punctele de vedere exprimate trebuie…

- Cu o vedere incantatoare catre masivul Piatra Craiului, Plaiul Foii se afla la o distanta de circa 12 kilometri de la iesirea din orasul Zarnesti, in apropierea orasului Brasov. De aici se porneste in explorarea Rezervatiei Naturale Piatra Craiului, zona de munte formata din calcare si conglomerate…

- Saptamana trecuta, la Brașov, s-a inițiat un parteneriat intre Romania și Turkmenistan in domeniul invațamantului superior. Astfel, Universitatea „Transilvania” Brașov, prin rectorul Ioan Vasile Abrudan și Universitatea de Economie și Management din Turkmenistan reprezentata de rectorul Sulgun Atayeva,…

- Orban a adaugat ca abia 'a stapanit' conducerea partidului sa nu dea sanctiuni si a avertizat ca nu va uita 'serviciul imens facut PSD' de catre parlamentarii liberali care au avut pozitii critice la adresa conducerii PNL dupa referendum. 'Am dat un semnal foarte clar din partea Biroului Executiv,…

- Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat marti la RFI ca si-a depus documentele in vederea unui candidaturi la europarlamentare, precizand ca “interesul si combustia” sa pentru politica interna sunt foarte limitate si ca multi colegi, inclusiv actualul presedinte al partidului Ludovic Orban au apreciat…