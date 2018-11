Eurodeputatii se baga si pe Amazon

Primăria Capitalei combate zvonurile: Doar 15 milioane pentru Catedrală, și nu de la spitale

Primaria Capitalei infirma datele care circula in spatiul public, conform carora in proiectul de rectificare bugetara care va fi supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti in sedinta de joi,… [citeste mai departe]