Eurodeputații PSD o susțin cu "fermitate" pe Rovana Plumb și acuză jocuri politice de culise Europarlamentarii PSD o susțin cu &"fermitate&" pe Rovana Plumb, candidatul desemnat pentru funcția de comisar european pentru transporturi, dupa ce Viorica Dancila a transmis sâmbata ca nu va retrage propunerea. În aceeași nota cu mesajul premierului, ei acuza &"jocurile politice de culise&".



&"Eurodeputații din Delegația Româna S&D considera ca Rovana Plumb se afla într-o situație fara precedent creata în urma unor jocuri politice de culise, care au aruncat procesul de validare a candidaturii sale în zona confuziei procedurale&", transmit europarlamentarii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

