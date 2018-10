Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu a comentat pe Facebook dezbaterile de marți din Comisia pentru libertați civile a Parlamentului European (PE) privind situația din Romania și modul in care Frans Timmermans a șters pe jos cu Guvernul Romaniei. Vantu susține ca „unul ca Timmermans poate cere explicații…

- Senatorul Serban Nicolae, liderul grupului PSD, i-a cerut demisia prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, pentru prestatia avuta in cadrul dezbaterii din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia din Romania. Intr-o postare pe Facebook, senatorul…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a fost nemulțumit de poziția pe care a avut-o Frans Timmermans, luni seara, in timpul dezbaterii privind situația din Romania, și i-a cerut acestuia sa demisioneze, acuzandu-l ca este comunist. „Declarațiile facute ieri in cadrul dezbaterilor din Comisia pentru Libertati…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae, susține, intr-o postare pe Facebook, ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene ar trebui sa demisioneze dupa declarațiile facute ieri in cadrul dezbaterilor din Comisia pentru Libertați civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European, parlamentarul roman…

- "Astazi va avea loc in Comisia LIBE din Parlamentul European o dezbatere in jurul unui raport al Comisiei Europene despre progresele Romaniei in dosarul MCV si despre opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la legile justitiei. Ea va fi urmata miercuri de o dezbatere in plenul Parlamentului…

- Initiativa, denumita ''Data Transfer Project'', are ca scop ''acordarea de asistenta utilizatorilor pentru a-si putea transfera datele personale in conditii de siguranta si cu usurinta de la un furnizor de servicii la altul'', a explicat Microsoft intr-un mesaj publicat pe blogul companiei, in contextul…

- Vice-președintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu sugereaza, intr-o postare publicata pe Facebook, ca statul paralel susține Comisia de la Veneția, acesta fiind motivul pentru care raportul preliminar intocmit de Comisie este atat de critic.

- Dupa ce datele a aproximativ 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite și mai multe țari UE, inclusiv Romania, au fost accesate ilegal de compania de consultanța britanica Cambridge Analytica, conform legislatiei din Marea Britanie, Facebook primeste amenda de nivel maxim…