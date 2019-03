Eurodeputaţii cer înfiinţarea unei gărzi financiare pentru combaterea corupţiei Parlamentul European a votat marti o foaie de parcurs detaliata cu privire la masuri fiscale mai corecte si mai eficiente, si la combaterea infractiunilor financiare. Acestea includ, printre altele, revizuirea sistemului pentru a se ocupa de infractiunile financiare, evaziunea fiscala si evitarea obligatiilor fiscale mai ales prin imbunatatirea cooperarii in toate domeniile intre multitudinea de autoritati implicate, precum si infiintarea de noi organisme la nivel european si global.



Printre numeroasele recomandari se regaseste si aceea ca executivul comunitar sa inceapa imediat…

Sursa articol: rtv.net

