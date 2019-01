Stiri pe aceeasi tema

- Facand referire la prezenta lui Klaus Iohannis, marti, in Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german -la care a fost invitat in calitate de seful statului ce detine Presedintia Consiliului UE -europarlamentarul Claudia Tapardel e de parere ca presedintele…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a afirmat ca la dezbaterea de marti din Parlamentul European oficialii europeni au facut apel la unitate in Romania, referindu-se la comportamentul presedintelui Klaus Iohannis care a decis sa blocheze cu orice pret activitatea Guvernului.

- Ligia Deca, Consilier de Stat – Departamentul Educație și Cercetare, a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a anuntat ca președintele Klaus Iohannis va trimite pentru reexaminare Parlamentului Legea pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011,…

- „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care probabil se crede un fel de tatuc al acestei tari, este atat de disperat sa iasa in evidenta cu ceva notabil inca a ajuns sa se lege acum de agenda Guvernului care, de altfel, este publica inaintea fiecarei sedinte. Sigur ca exista prerogative constitutionale…

- PSD pregateste sesizarea Curtii Constitutionale, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a blocat partial remanierea Guvernului, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Andi Cristea. In opinia social-democratului, „presedintele Iohannis dovedeste un deficit de practici constructive…

- Europarlamentarul PSD Emilian Pavel a sustinut un discurs dur in Comisia LIBE a Parlamentului European. In sedinta de luni seara, Pavel a acuzat Comisia Europeana ca solicita Romaniei sa-si incalce propria Constitutie si alimenteaza sentimentele anti-europene.Invocand reactia critica a CSM…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu a reacționat dur dupa ce Klaus Iohannis a declarat ca va amana numirea noilor ministri pana dupa 1 Decembrie. „Este halucinant, depașește orice noima, dar...

- Intr-un astfel de context, Tokes a mers mai departe, adresandu-i o intrebare președintelui Romaniei: "Este ciudat pentru noi, ungurii, confratii minoritari ai domnului presedinte Klaus Iohannis, ca dansul elogiaza ziua Unirii atat timp cat dupa si din cauza acestei Adunari Nationale, respectiv a…