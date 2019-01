Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda a tinut sa-i multumeasca in limba poloneza presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru discursul de la ceremonia de deschidere a presedintiei Consiliului UE, care a avut loc la Ateneu. Preda a mai sustinut ca nu a fost invitat la eveniment.

- Adela Zaharia - soprana, Stefan Pop - tenor, Zoltan Nagy - bariton si Alin Anca - bas vor evolua vineri, pe 28 decembrie 2018, de la ora 19:00, la Ateneul Roman, in Concertul extraordinar sustinut de Noua Orchestra Transilvana, dirijor David Crescenzi (Italia). Soprana Adela Zaharia si tenorul Stefan…

- Salvamontistii care activeaza in cadrul Serviciului Public Salvamont al Primariei Orasului Borsa au sustinut un examen de reatestare. Acestia au trecut cu brio toate probele la care au fost supusi. In acest context, salvamontistii vor fi la datorie si in aceasta iarna pentru turistii sau localnicii…

- Rapid o infrunta in aceasta dupa-amiaza, in ultima etapa a turului Ligii a 3-a, pe Axiopolis Cernavoda, in deplasare. Partida a inceput la ora 14:00, dar condițiile de joc sunt absolut dezastruoase. Meciul nu este transmis. Ramai pe GSP.ro pentru a primi cele mai noi informații de la Cernavoda! liveSCORE…

- Senatorul PMP Traian Basescu este de parere ca Dacian Ciolos nu are sanse de a castiga alegerile prezidentiale de anul viitor si ca opozitia ar trebui sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis, care si-a anuntat intentia de a candida pentru un nou mandat.

- Un tanar din Romania a reusit sa ridice audienta in picioare, in urma unui discurs sustinut in Camera Comunelor. Fiul unor romani din Tara Galilor, Victor Ciunca a fost reprezentantul tinerilor din aceasta...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus ca il sustine pe Viorel Stefan la sefia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), insa membrii CEx au ridicat o alta problema in sedinta, si anume faptul ca lui Leonardo Badea, actualul sef ASF, i s-a promis, atunci cand si-a depus prima data candidatura, ca…

- Deputatul USR Catalin Drula a declarat vineri, la Timisoara, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este cel care ar trebui sa-si dea demisia, si nu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, sa plece din functie, demersurile impotriva acestuia din urma fiind considerate "un act revoltator",…