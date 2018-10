Eurobarometru. Sondaj, apartenență UE: ROEXIT-ul, desființat 64% dintre romani considera ca Romania s-a bucurat de beneficii prin apartenența la UE. In același timp, deși apreciaza sprijinul UE, doar 49% considera ca e un lucru bun aceasta apartenența. Este o scadere semnificata a increderii. Cu toate acestea, deși se declara neincrezatori, romanii vor in UE. Doar 15% iși inchipuie alta varianta, mai puțini decat nivelul european. 17% dintre europeni (15% dintre romani) ar vota pentru iesirea din UE, in timp ce 17% dintre europeni (20% dintre romani) declara ca nu stiu cum ar vota. Datele sondajului arata, potrivit RFI, ca 49% dintre europeni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

