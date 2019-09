Numarul mare de alegatori prezenti la alegerile europene din 2019 a fost determinat de o crestere a participarii tinerilor la acest scrutin, potrivit unui sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European in iunie si ale carui rezultate au fost publicate marti, releva un comunicat de presa al PE.



Sondajul, unul dintre cele mai cuprinzatoare studii cantitative realizate dupa ultimele alegeri europene, arata ca cetatenii tineri sub 25 de ani (+14 puncte procentuale), precum si tinerii intre 25 si 39 de ani (+12 puncte procentuale) s-au prezentat la vot in numar mai mare decat in…