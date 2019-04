Eurobarometru: Increderea romanilor in independenta justitiei, in scadere

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 40% dintre romani au o perceptie buna si destul de buna privind independenta tribunalelor si a judecatorilor, in scadere fata de 2018, proportia fiind mult mica decat media la nivelul UE 28 (56%),...

- "Declarațiile și acțiunile unor oficiali europeni, in mod nedisimulat și in afara atribuțiilor lor statutare, au afectat independența justiției din Romania in ceea ce privește o procedura judiciara aflata in curs de soluționare la Secția Penala a Inaltei Curți de Casație și Justiție privind-o pe Laura…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a scris, duminica seara, pe Facebook, ca un referendum pe independența justiției este inutil pentru ca 99,9% dintre romani iși doresc acest lucru, și l-a acuzat pe șeful statului ca iși dorește „o tema de atac” in campania pentru europarlamentare.„Șeful statului…

- Ministerul de Externe al Chinei a pus la indoiala independenta justitiei din Canada dupa ce guvernul premierului canadian Justin Trudeau a fost acuzat ca a incercat sa intervina pentru a opri un caz de coruptie, scrie Reuters.

- Asociatiile profesionale ale magistratilor au refuzat invitatia lansata de premierul Dancila si au cerut aborgarea imediata a OUG nr. 7 din 2019, pe care Guvernul PSD ALDE a adoptat o in urma cu cateva zile, explicand ca orice dialog trebuia initiat inainte de emiterea actului normativ, si nu dupa,…

- Se iese din nou in strada la Timișoara. De data aceasta, „protestul impotriva SS-ului justiției”, organizat de Inițiativa Timișoara, va avea loc duminica seara. Sunteți chemați la protest, in Piața Operei din Timișoara, duminica, 24 februarie, de la ora 18.00. „Noul OUG pune capat justiției independente.…