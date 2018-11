Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt printre cei mai ingrijorați europeni in ce privește transparența alegerilor electorale. Totodata, și-ar dori sa fie mai bine informați și sa apara mai mulți tineri printre candidați pentru a fi motivați sa iasa la vot. Sunt rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru, publicat astazi,…

- Acest rezultat a dus la un sold negativ pentru Uniunea Europeana, de minus 22 miliarde de euro, in comparatie cu restul lumii. Cea mai mare parte a transferurilor personale constau in fluxuri de bani trimise de migranti in tarile lor de origine. Anul trecut, statele membre care au inregistrat…

- ”Comisia Europeana a evaluat corect situatia: politicienii PSD - ALDE au distrus justitia prin modificarile aduse Codurilor penale si legilor justitiei si ele trebuie blocate si anulate. Comisia Europeana are dreptate: ne-am intors din cauza PSD - ALDE in urma cu peste 10 ani, in perioada de dinaintea…

- Dacian Cioloș e de parere ca cererile zecilor de europarlamentari și a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca romanii sa nu se prezinte la referendum nu au avut efect. Fostul premier a declarat, la Romania TV, duminica seara, ca romanii au acționat așa cum le-a dictat conștiința.”A…

- ''Nu suntem aici pentru a fi o instanta judecatoreasca, nu acesta este rolul Parlamentului European si niciodata nu trebuie sa fie, in niciun caz. Suntem aici pentru a discuta probleme care ne afecteaza pe toti, indiferent de unde venim, iar independenta sistemului judiciar si statul de drept sunt…

- Intre București și celelalte zone ale țarii se casca o prapastie tot mai mare. Capitala se situeaza mult peste medie și crește intr-un ritm alert, lasand in urma multe regiuni din țari precum Italia, Portugalia, Spania, Marea Britanie.

- Intre București și celelalte zone ale țarii se casca o prapastie tot mai mare. Capitala se situeaza mult peste medie și crește intr-un ritm alert, lasand in urma multe regiuni din țari precum Italia, Portugalia, Spania, Marea Britanie.

- UE este pregatita sa propuna Londrei dupa Brexit un parteneriat de o amploare fara precedent cu o tara terta, a declarat negociatorul sef la UE pentru Brexit. Negociatorul-şef UE al Brexitului Michel Barnier a reiterat miercuri voinţa Uniunii de a încheia cu Regatul Unit - după…