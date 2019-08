Eurobarometru: 60% dintre români au o imagine bună despre UE, faţă de 44% media europeană Romania se afla pe locul al doilea, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce privește imaginea pozitiva fața de Uniunea Europeana, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat ieri si citat de Hotnews. Numarul romanilor care au o imagine buna despre UE este in creștere și peste media europeana – 60%, fața de o medie de 44%. Potrivit Comisiei Europene, noul sondaj Eurobarometru arata o creștere a percepției pozitive a cetațenilor fața de Uniunea Europeana in toate domeniile și sunt cele mai bune rezultate de la sondajul Eurobarometru din iunie 2014, realizat inainte de intrarea in funcție a Comisiei… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

