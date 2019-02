Euro trece din nou peste nivelul de 4,75 lei. Aurul, la cel mai mare nivel din aprilie 2017. CURS VALUAR BNR 1 februarie 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda europeana a fost cotata miercuri la 4,7555 lei. Dolarul american a stagnat la 4,1600 lei, in timp ce francul elvetian a coborat de la 4,1930 lei la 4,1768 lei. Pretul gramului de aur a crescut de la 174,9952 lei la 175,6142 lei. Acest nivel este cel mai mare din 14 aprilie 2017.

- In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul. Luni, euro a scazut la 4,7628 lei. Marti, euro a coborit la 4,7601 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,1739 lei la 4,1600…

- Pentru a treia sedinta consecutiva, euro creste si atinge recorduri istorice in fata leului: 4,6890 lei/euro. Si saptamana trecuta, leul a avut trei sedinte consecutive in care a inregistrat cele mai slabe cotatii din istorie in fata monedei europene. Euro a inceput sa creasca dupa Craciun. Pe 24…

- Moneda naționala pierde teren in fața monedei euro, ajungand la 4,6822 lei pentru un euro, potrivit informațiilor afișate de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR). Dolarul american a crescut la randul sau, de la nivelul de 4,0802 lei la 4,0973 lei. La fel, francul elvetian a urcat de la 4,1524 lei…

- Euro creste la 4,68 lei la cursul BNR si atinge cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,6822 lei/euro. Saptamana trecuta, leul a avut trei sedinte consecutive in care a inregistrat cele mai slabe cotatii din istorie in fata monedei europene. Euro a inceput sa creasca dupa Craciun. Pe…

- Euro creste la 4,67 lei, fata de 4,66 lei, cursul anuntat marti de BNR (4,6670 lei/euro) si atinge maximul istoric in fata monedei nationale. Precedentul record a fost atins pe 21 iunie 2018 cand cursul BNR a fost de 4,6695 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 9 ianuarie cursuri de…

- Luni, euro a coborat la 4,6413 lei, cel mai scazut prag din 13 septembrie, cand a fost 4,6391 lei. Joi, euro a crescut la 4,6471 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat de la 4,0686 lei la 4,0744 lei. Cursul francului elvetian a crescut…

- Vineri, euro a scazut la 4,6480 lei, cel mai slab nivel din 18 septembrie, cand a fost 4,6478 lei. Luni, euro a urcat la 4,6495 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,0896 lei la 4,0769 lei. Cursul francului…