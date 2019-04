Euro stagnează, dolarul crește Perechea euro/eu a avut o evoluție calma in ultima saptamana, media stagnand in jurul valorii de 4,76 lei. Dolarul, in shimb, a avut un parcurs ascendent, iar francul elvețian unul depreciativ. Cursul minim al euro a fost de 4,7599 lei iar cel maxim de 4,7622 lei, periaoda fiind incheiata la 4,7607 lei, intr-o ședința in care […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

