Euro se consolideaza la 4,66 lei

Stiri pe aceeasi tema

- Perechea euro/leu s-a mentinut in jurul valorii de 4,66 lei, in a patra sedinta consecutiva de crestere, in timp ce dolarul si francul elvetian s-au depreciat usor. Cursul euro a crescut de la 4,6603 la 4,6604 lei, maximul ultimelor sase saptamani, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intre…

- Tensiunile comerciale la nivel mondial, in principal „razboiul taxelor vamale” dintre SUA si China, afecteaza majoritatea economiilor emergente. Leul nu este ocolit de acest fenomen, el depreciindu-se ieri in fata principalelor valute. Cursul euro a crescut de la 4,6430 la 4,6435 lei, intr-o sedinta…

- Leul a avut o evolutie calma fata de euro, in timp ce indicii ROBOR nu au cunoscut modificari. Cursul euro a scazut insesizabil, de la 4,6393 la 4,6391 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intr-un culoar mai larg, 4,635 – 4,647 lei, iar cotatiile de la ora 14:00 fluctuau in jurul valorii…

- Volatilitatea raportului euro/leu a fost redusa iar cursul a revenit pe scadere, la fel ca si cel al francului elvetian in timp ce dolarul a revenit peste pragul de 4 lei. Dupa trei zile consecutive de apreciere, cursul euro a scazut de la 4,6410 la 4,6332 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au…

- Cursul euro a scazut de la 4,6483 la 4,6434 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat între 4,641 și 4,649 lei. Cotațiile de la ora 14:00 se plasau în jurul valorii de 4,644 lei. Menținereai tonului critic al președintelui Trump la adresa politicii monetare…

- Interesul investitorilor pentru activele considerate riscante a permis monedelor de la marginea zonei euro sa se aprecieze fata de euro, tendinta de care a profitat si leul. Cursul euro a scazut de la 4,6428 la 4,6426 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intr-un culoar ingust, 4,642…

- Graba cu care PSD-ALDE au trecut prin Parlament noua forma a Codului Penal a produs deprecierea leului, piata temandu-se ca va apare la o escaladare a tensiunilor politice, care ar urma sa culmineze cu suspendarea presedintelui Iohannis. Acesta a fost si unul dintre motivele pentru care bancile comerciale…

- Perspectiva ca BNR sa majoreze astazi dobanda sa de politica monetara cat si cresterea de patru ori a indicilor ROBOR si ROBID au asigurat suportul necesar leului care s-a apreciat fata de principalele valute. Indicii ROBOR nu si-au oprit cresterea in conditiile in care inflatia nu da semne ca s-ar…