- Cursul euro a crescut din nou. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7632 lei/euro, o crestere de 0,13% fata de nivelul atins marti, si se apropie de nivelul record stabilit in ianuarie. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7632 lei/euro, o crestere de 0,13- fata de nivelul atins marti, si se apropie de nivelul record stabilit in ianuarie. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7391 lei, o scadere de 0,08% fata de nivelul atins miercuri.In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Miercuri, euro a coborat la 4,7427…

- Euro creste la 4,70 lei, fata de 4,69 lei, cursul atins vineri la cursul BNR (4,6975 lei/euro). Este a cincea sedinta consecutiva in care euro doboara un record istoric in fata monedei nationale si pentru prima data in istorie cand moneda europeana sparge pragul de 4,7 lei la cursul BNR. Euro a inceput…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6975 lei/euro, 4,1192 lei/dolar, 4,1441 lei/franc elvetian. Este pentru prima data cand euro sare de pragul de 4,69 lei la cursul BNR si este cea mai mare valoare din istorie pe care moneda europeana o atinge in fata leului. Euro a…

- Cursul de schimb leu/euro a atins vineri un nou maxim istoric, de 4,6975 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,18% fața de joi, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Aceasta este a patra zi de creștere consecutiva, continuand tendința de saptamana trecuta, conform Mediafax.Cursul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6822 lei/euro, o crestere de 0,11- fata de pragul atins luni, un nou nivel record. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,0802 lei la 4,0973 lei. Cursul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6471 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins luni. Totodata, aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din luna iunie pana in prezent.Luni, euro a coborat la 4,6413 lei, cel mai scazut prag din 13 septembrie,…