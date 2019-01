Euro, nou record. Consultant fiscal: Vom avea scumpiri „Vom avea scumpiri la combustibil. Cu siguranța, și la serviciile care se contabilizau sau contractau in euro. In general, toate vor crește", a spus Adrian Bența, care a adaugat: „Eu cred ca suntem intr-o situație normala. Este efectul economiei circulante pe care noi am avut-o. Sa ne aducem aminte ca, in ultima parte a anului, am avut importuri masive, exporturile au fost mai mici. Prin urmare, cererea de valuta este mai mare. Deci e un fenomen absolut normal și il regasim in fiecare inceput de an". „Daca ar fi sa fie un curs mai mic, ar trebui BNR sa faca niște injecții de valuta,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

