Euro, nou nivel record: a trecut de 4,7 lei

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6822 lei/euro, o crestere de 0,11- fata de pragul atins luni, un nou nivel record. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,0802 lei la 4,0973 lei. Cursul…

- Euro se vinde si cu peste 4,74 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de 4,6764 lei/euro, un nou nivel record. BNR a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6764 lei/euro, o crestere de 0,09% fata de pragul atins miercuri, acesta…

- Moneda europeana si-a continuat si miercuri cresterea in raport cu leul, veste pe care romanii cu credite in euro nu o primesc tocmai usor. Daca in cursul zilei precedente cursul de referinta anuntat de Banca Nationala era de 4,6670 lei/euro, miercuri informatiile comunicate de aceasta institutie indica…

- Cursul valutar leu-euro a urcat la cel mai ridicat nivel miercuri, 4,6722 lei, o crestere de 0,11%, fata de marti arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Cursul de schimb pentru euro a intrat pe o tendinta de crestere din decembrie....

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6722 lei/euro, o crestere de 0,11% fata de pragul atins marti, un nou nivel record.Citește și: Cozmin Gușa profețește: surprize URIAȘE la alegerile prezidențiale. Iohannis sta prost in sondaje Marti, euro…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6670 lei/euro, o crestere de 0,08% fata de pragul atins luni, cel mai mare nivel din octombrie 2018 pana in prezent. Totodata, francul elvetian a urcat la cel mai mare nivel din iulie 2017 pana in prezent. Luni, euro…

- Aurul a urcat la cel mai mare nivel din ultimele cinci luni si jumatate, iar lira sterlina a scazut la cel mai slab nivel din ultimele trei luni. Pe piețele internaționale, lira sterlină a ajuns luni la cel mai scăzut nivel faţă de dolar din ultimele 18 luni, pe fondul…

- Leul s-a apreciat vineri in fata euro, ajungand la cel mai scazut nivel din ultimele aproape 11 saptamani, reiese din datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Tendinta nu a fost diferita pentru restul cursurilor.