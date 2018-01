Stiri pe aceeasi tema

- Cursul euro a ajuns la un nou maxim istoric, cotația oficiala afisata vineri, la ora 13.00, de Banca Nationala a României (BNR) fiind de 4,6614 lei/euro, nivel maxim istoric.Pragul de 4,66 lei/euro mai fusese depasit doar temporar, în sedintele interbancare anterioare,…

- Cursul Euro a ajuns la 4,6599 lei, un nou maxim istoric, potrivit cursului afișat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR), moneda naționala suferind in urma turbulențelor din Guvern și PSD, care s-au soldat cu demisia premierului Mihai Tudose. Luni euro era de 4,6256 lei pe unitate.…

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters.Joi, cotatia barilului de petrol Brent…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a stagnat la nivelul atins in 29 decembrie, 2,05-. Totodata, indicele Robor la 6 luni a stagnat joi la nivelul de 2,26-. Miercuri, indicele a scazut la 2,26-, fata…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Anul abia incheiat ar fi trebuit sa fie unul pozitiv pentru leu. Cu o alianta stabila la guvernare, cu una din cele mai importante cresteri economice din UE, existau cele mai favorabile premise. Dar… Dupa un 2016 incheiat cu un curs de 4,5471 lei, euro a scazut in 8 februarie la 4,4888 lei. Intre timp,…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.Citește și: DOLIU in lumea muzicala: un artist de muzica populara s-a SINUCIS, chiar…

- Deprecierea de vineri a leului poate fi pusa pe seama faptului ca, la final de an, avem mai putine tranzactii pe piata valutara, dar si pe seama incercarilor de pozitionare pe piata pentru “partida viitoare”, din 2018, spune Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- 'La sfarsitul anului sunt tranzactii mai putine. Sunt foarte multi operatori din piata care nu scot leii ca sa ii schimbe pe valuta, asteptand anul viitor. Sunt altii care vin aici cu valuta, o pun in depozite, depozite in valuta, asteptand anul viitor. Pe de alta parte, sunt situatii de incercari de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6210 lei/euro, 3,9130 lei/dolar, 3,9715 lei/franc elvetian. Euro scade pana la cel mai mic nivel din 8 noiembrie 2017. Euro scade, dar ramane la 4,62 lei si atinge cea mai scazuta valoare din 8 noiembrie 2017. Moneda europeana a atins…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut marti pana la nivelul de 2,22%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul…

- Moneda virtuala Bitcoin a urcat pana la un maxim istoric de peste 10.000 de dolari miercuri pe mai multe burse specializate majore, informeaza Reuters, citat de hotnews.ro.In aceasta dimineața, pe populara platfoma de tranzacționare BitStamp, un bitcoin se tranzacționa pentru 10.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut marti pana la nivelul de 2,20%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Acest nivel a mai fost atins…

- Indicele ROBOR la trei luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a crescut marti la 2,20%, valoare pe care a mai atins-o în 28 octombrie 2014, conform datelor Bancii Nationale a

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, miercuri, un curs de 4,6497 lei/ euro, in scadere cu 0,12% fața de maximul istoric atins marți. Cu o zi în urmă, moneda unică a atins un maxim istoric față de leu, cursul anunțat, marți, de BNR fiind de 4,6551 lei/euro. …

- Leul a atins un nou minim istoric in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6551 lei/euro, in crestere cu aproape un ban fata de luni, cel mai ridicat atins pana in prezent. Precedentul maxim a fost inregistrat pe data de 13 noiembrie 2017, respectiv 4,6495 lei/euro.…

- Premierul a fost intrebat despre cresterea indicelui ROBOR, cursul leu-euro si cresterile de preturi. Inainte ca Tudose sa raspunda, Liviu Dragnea i-a soptit: „Fii si tu mai calm, ca...”. „La preluarea mandatului, s-a spus ca la sfarsitul lui august nu o sa mai avem bani de salarii. Apoi, toata lumea…

- Miercuri, indicatorul Robor la 3 luni a urcat la 2,06-. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Nivelul atins joi - 2,09- - este cel mai mare din 30 octombrie 2014, cand a atins pragul de 2,10-. Indicatorul a crescut accelerat…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut joi pana la nivelul de 2,09%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Miercuri, indicatorul Robor la 3 luni a…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 2,06%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 1,92%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Luni, Robor a urcat la…

- Banca Transilvania va derula in perioada 14 noiembrie-31 decembrie un proces de rascumparare a maxim 15 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor Hotararii AGEA din data de 26.04.2017, respectiv…

- Moneda nationala a atins luni cea mai slaba cotatie din 2012 si pana in prezent in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in crestere cu 1,05 bani (0,23%) in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca in spatele prabusirii leului sunt, de fapt, jocuri de culise. Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6390…

- Moneda europeana a atins luni un nou maxim istoric, de 4,6495 lei/euro, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale si politice, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6495 lei/euro, un nou nivel record, peste cel din august 2012, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale si politice, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial.Vineri,…

- Indicele Robor la trei luni, în functie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut miercuri pâna la nivelul de 1,89%, cel mai mare din noiembrie 2014 pâna în prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a României.…

- Moneda unica europeana s-a apreciat marti usor fata de leu, la fel si dolarul american si lira sterlina. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in crestere cu 0,02% pentru euro, pana la pragul de 4,5985 lei. Si dolarul a crescut cu 0,05%, cotatia de marti fiind de 3,9533 lei/unitate.…