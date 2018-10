Euro mai stă la 4,66 lei Leul a beneficiat, miercuri, de tendința de ușoara apreciere a monedelor de la marginea zonei euro, in timp ce volatilitatea indicilor ROBOR a fost minima. Cursul euro a scazut de la 4,6677 la 4,6667 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile s-au realizat intre 4,665 și 4,669lei. Cotațiile de la ora 14:00 fluctuau in jurul valorii de 4,666 lei, nivel identic cu […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

