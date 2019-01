Stiri pe aceeasi tema

- Din 24 decembrie 2018 pana in prezent, leul s-a depreciat cu 2,5% in fata euro. BNR a afisat miercuri un curs de 4.7569 lei pentru un euro. Si dolarul american s-a apreciat miercuri, BNR afisand un curs de 4.1883 lei pentru un dolar. Vesti proaste sunt si pentru romanii cu credite…

- Cursul de schimb leu/euro a atins joi un nou maxim istoric, de 4,6890 lei, ca urmare a unei cresteri de 0,13- fata de miercuri, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Aceasta este a treia zi de crestere consecutiva, continuand tendinta de saptamana trecuta. Cursul de schimb leu/dolar,…

- Leul isi continua deprecierea accelerata, doborand un nou record negativ in fata euro. Cursul anuntat joi, 10 ianuarie, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6764 lei/euro, un nou maxim istoric, la doar o zi dupa precedentul, de 4,6722...

- Euro creste si atinge un nou record istoric in fata monedei nationale. Este a doua zi consecutiva in care BNR a anuntat cel mai mare curs euro/leu, din istorie. Banca Nationala a Romaniei (BNR) anuntase miercuri un curs de referinta de 4,6722 lei/euro, 4,0803 lei/dolar, 4,1614 lei/franc elvetian. …

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,88%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.Robor la trei luni este indicatorul…

