- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7599 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de nivelul atins miercuri.Miercuri, euro a scazut la 4,7578 lei. Joi, euro a crescut la 4,7599 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare…

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi in conditiile in care multe dintre bancile comerciale si institutiile de stat au zi libera. Astfel, cotatia unui euro, stabilita de Banca Nationala, este de 20 de lei si patru bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7582 lei/euro, un avans usor fata de nivelul atins joi. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,2739 lei la 4,2440 lei. Cursul francului elvetian a scazut…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7611 lei/euro, o crestere de 0,18 % fata de nivelul atins marti. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a ajuns, in 25 ianuarie, la un nivel maxim de 4,7648...

- CURS VALUTAR BNR, 26 martie 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7564 lei/euro, o crestere de 0,05% fata de nivelul atins luni. Francul elvetian a crescut pana la cel mai ridicat nivel din iunie 2017 pana in prezent. Luni, euro a urcat…

- CURS VALUTAR BNR, 25 MARTIE 2019. Scandal la casele de schimb valutar, EURO a crescut simtitor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7538 lei/euro, o crestere de 0,06% fata de nivelul atins vineri. Francul elvetian a urcat pana la cel mai ridicat nivel…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7558 lei/euro, o scadere de 0,10- fata de nivelul atins miercuri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei. Dolarul american, cotat…

- Euro ramane la 4,74 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Luni, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare, in fata leului, din 15 februarie 2019. Pe 25 ianuarie, euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,7648 lei/euro. Moneda europeana a inceput sa creasca dupa…