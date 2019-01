Euro doboara inca un record si trece de 4,7 lei Euro continua sa creasca la inceput de saptamana in raport cu moneda nationala, doborand record dupa record.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7081 de lei/unitate, mai mult cu 0,23% fata de ultima zi a saptamanii trecute.



Dolarul american a crescut si el si a ajuns la 4,1377 de lei/unitate, cu 0,45% mai mult fata de vineri.



Si francul elvetian este in crestere si a ajuns la 4,1501 de lei/unitate, fata de vineri cand era cotat la 4,1441 de lei.



In schimb, lira sterlina a scazut si a ajuns la 5,3199 de lei, fata de 5,3305 de lei, cat a

Sursa articol si foto: business24.ro

