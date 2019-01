Stiri pe aceeasi tema

- Deprecierea de luni a leului in raport cu euro este mai mica de un ban, iar aceste schimbari de la o zi la alta nu au cum sa exprime miscarile din economie, fiind vorba de raportul dintre cerere si oferta, a...

- Deprecierea monedei nationale in raport cu euro este de 0,6% si doar in situatia in care aceasta se depreciaza cu peste 4-5% intervine rigoarea de analiza a Bancii Centrale, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza AGERPRES . “Este limpede ca…

- Leul continua tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat vineri de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,6975 lei/euro, in crestere cu 0,85 bani (+0,18%) fata de cotatia anuntata joi. Este a şaptea oară, în ultimele nouă zile, când euro atinge un nou nivel maxim…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,42 bani (0,09%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro. Aceasta după ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei. Cursul BNR urmeaază…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a urcat la 3,25%, aceasta fiind a cincea crestere consecutiva a indicelui, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie News.ro.Robor la trei luni este…

- Salariile din Romania cresc deoarece oferta de pe piata muncii nu este corelata cu cererea, iar intelept ar fi sa nu agravam aceasta problema structurala, a declarat joi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra…

- Produsele din grau si porumb s-ar putea scumpi in perioada urmatoare, chiar daca avem productii record in agricultura, intrucat, pe piata europeana, productia este mica, iar preturile au crescut, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei privind…