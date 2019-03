Euro depăşește 4,76 lei şi se apropie de nivelul record din ianuarie Leul s-a depreciat, miercuri, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7632 lei, mai mult cu 0,64 bani (+0,13%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7568 lei. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul şi a atins, în 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei. Pe de altă parte, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind de 4,2175 lei, în scădere cu 0,40 bani (-0,09%), comparativ cu cotaţia anterioară,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cursul euro a crescut din nou. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7632 lei/euro, o crestere de 0,13% fata de nivelul atins marti, si se apropie de nivelul record stabilit in ianuarie. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7632 lei/euro, o crestere de 0,13- fata de nivelul atins marti, si se apropie de nivelul record stabilit in ianuarie. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie,…

- Leul s-a depreciat, luni, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7516 lei, mai mult cu 1,06 bani (+0,22%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7410 lei. Pe de altă parte, leul s-a apreciat în raport cu dolarul…

- Leul s-a depreciat, vineri, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7445 lei, mai mult cu 0,54 bani (+0,11%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7391 lei. Leul a pierdut teren şi în raport cu dolarul american,…

- Leul s a depreciat vineri cu 0,79 bani 0,17 fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei BNR fiind de 4,7648 lei euro, informeaza Agerpres.roBNR a cotat miercuri euro la 4,7569 lei.De asemenea, leul a pierdut teren…

- Leul continua tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat vineri de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,6975 lei/euro, in crestere cu 0,85 bani (+0,18%) fata de cotatia anuntata joi. Este a şaptea oară, în ultimele nouă zile, când euro atinge un nou nivel maxim…

- Leul s-a depreciat, marti, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6670 lei, mai mult cu 0,36 bani (+0,08%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6634 lei. Leul a pierdut teren si in raport cu dolarul american,…

- Leul s-a depreciat, luni, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in ultima zi din acest an fiind de 4,6639 lei, mai mult cu 0,58 bani (+0,12%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6581 lei.Pe tot parcursul lunii decembrie,…