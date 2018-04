Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana a anunțat ca joi, 5 aprilie a.c., nu vor avea loc trageri loto. Tragerile Speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti precum și tragerile pentru Loteria Sarbatorilor de Paști vor fi difuzate duminica, 8 aprilie.

- Marti au fost trei ceasuri rele pentru pensionari. Miercuri, ghinionul i-a lovit si pe dascali. Iesita, alaltaieri, pesemne ametita din sedinta in care a bagat-o presedintele Iohannis, alaturi de ministra de la Munca, pe tema bulibaselii salarizarii bugetarilor, Viorica Vasilica Dancila s-a apucat sa…

- De ce ai nevoie pentru tort floare Pentru blat: ● 6 oua ● 150 g faina ● 200 g z ahar ● 1 praf de sare ● 1 lingura zeama de lamaiePentru crema: ● 200 g zahar ● 4 albușuri ● 150 g zahar pudra ● 1 lingurița zeama de lamaie ● 320 g unt● 300 g piersici din compot, bine scursePentru decor:…

- Raportul euro/leu a testat, din nou, depasirea pragului de 4,66 lei. In schimb dolarul s-a mentinut pe crestere si testeaza revenirea peste 3,8 lei iar francul elvetian s-a depreciat. Cursul euro a crescut de la 4,6585 la 4,6598 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau intre 4,658 si 4,664…

- Duminica 8 aprilie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul…

- Nu mancați in exces in perioada sarbatorilor de Paște, mai ales daca ați ținut post! Ați putea ajunge la un diagnostic mult mai grav decat o simpla indigestie, atrag atenția nutriționiștii.

- Pe langa randuielile bisericești, exista o serie de tradiții și superstiții stramoșești legate de Sarbatoarea Invierii. Una dintre ele vorbește despre sufletele celor care mor in ziua de Paști.

- Carnea de miel s-ar putea scumpi, brusc, cu 20 la suta! Gerul de saptamana trecuta a fost un real pericol pentru animale, iar ciobanii spun ca au investit mai mulți bani hrana, ca mieii sa supravietuiasca si ca noi sa avem ce cumpara de Paste. In ianuarie, ciobanii spuneau ca vor vinde mielul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6569 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins miercuri, in contextul in care si alte monede din regiune s-au depreciat in raport cu euro, transmite News.ro . Miercuri, euro a crescut la 4,6557 lei. Joi, leul s-a depreciat…

- Biblioteca Liviu Rebreanu din Municipiul Aiud gazduiește in preajma sarbatorilor de Paști un concurs de incondeiat oua, la care vor participa elevi de pe raza orașului. Marți, a fost randul elevilor clasei a II-a de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” insoțiți de doamna profesor Margareta Pașca,…

- Cursul de schimb leu euro ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general, Elvila, la evenimentul dedicat listarii companiei pe piata AeRO.

- Moneda nationala a continuat si in aceasta saptamana sa se deprecieze in fata principalelor valute. Cursul de 4,6679 lei pentru un euro, afisat de Banca Nationala marti, reprezinta un nou minim istoric pentru moneda autohtona, care a scazut si in raport cu dolarul american, cotat la 3,8116 lei, dar…

- Banca Naționala a Romaniei anunțat, marți, un curs de 4,6679 lei/euro, marcand a treia zi in care moneda naționala atinge un minim istoric in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul maxim de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. În ceea ce priveşte…

- Ziua si maximul pentru cursul leu/euro. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de 4,6656 lei/euro, in crestere cu aproximativ 0,4 bani fata de sedinta de vineri, stabilind, un nou minim istoric pentru moneda nationala in fata euro. 6 6 0 6 0 0

- Cursul euro a ajuns la un nou maxim istoric, cotația oficiala afisata vineri, la ora 13.00, de Banca Nationala a României (BNR) fiind de 4,6614 lei/euro, nivel maxim istoric.Pragul de 4,66 lei/euro mai fusese depasit doar temporar, în sedintele interbancare anterioare,…

- CURS VALUTAR 19 IANUARIE 2018 BNR. Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6599 lei/euro, in crestere cu 0,74% fata de nivelul atins luni, un nou nivel record, atins pe fondul crizei politice, transmite News.ro . Luni, euro a scazut la nivelul de 4,6256 lei. Comitetul Executiv National al PSD a decis,…

- Leul se depreciaza rapid pe piața interbancara dupa ce principalul partid de guvernamânt a luat decizia surprinzatoare de a-și demite al doilea guvern la doar șase luni de la schimbarea lui Grindeanu. Leul a coborât vertiginos dupa anunțul demisiei lui Mihai Tudose, cursul apropiindu-se…

