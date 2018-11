Euro crește ușor în raport cu leul Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6640 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins luni. Luni, euro a scazut la 4,6612 lei.



Marti, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,0952 lei la 4,0905 lei.



Cursul francului elvetian a scazut de la 4,0771 lei la 4,0718 lei.



Lira sterlina a scazut de la 5,3295 la 5,3294 lei.



Pretul gramului de aur a crescut de la 162,2178 lei la 162,5364 lei.

Sursa articol si foto: incont.ro

