Euro crește spre nivelul de 4,74 lei Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4.7352 lei/euro, in crestere cu 0,05% fata de valoarea atinsa luni. Marti, euro a urcat la 4.7352 lei.



Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,1804 lei la 4.1838 lei.



Cursul francului elvetian a scazut de la 4,2502 lei la 4.2411 lei.



Lira sterlina a scazut de la 5,2836 lei la 5.2831 lei.



Pretul gramului de aur a crescut de la 186,7656 lei la 187.4404 lei.

Sursa articol si foto: incont.ro

