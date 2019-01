Stiri pe aceeasi tema

- Leul a continuat și miercuri tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei pentru moneda europeana fiind de 4,7569 lei/euro, in crestere 0,91% fața de ședința precedenta. Din 24 decembrie 2018 până în prezent, leul s-a depreciat cu 2,5% în…

- Toți indicii ROBOR importanți au revenit miercuri pe creștere, dupa o zi de stagnare, iar trei dintre aceștia au înregistrat un avans important, arata datele afișate de Banca Naționala a României (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor…

- Si dolarul creste pana la 4,14 lei, fata de 4,13 lei, cursul anuntat ieri de Banca Nationala. Citeste pe ECONOMICA.NET ce se intampla cu leul la cursul BNR si pe piata interbancara. La ora 11, aici puteti vedea care este cotatia ROBOR, iar in orice moment al zilei care sunt cele mai importante…

- Dolarul creste si el pe piata interbancara pana la 4,13 lei, fata de 4,11 lei, cursul anuntat vineri de BNR. Citeste pe ECONOMICA.NET ce se intampla cu leul la cursul BNR si pe piata interbancara. La ora 11, aici puteti vedea cat este cotatia ROBOR, iar in orice moment al zilei care sunt…

- Cererea pentru motorizarile diesel va scadea si mai mult in 2019 pe piata europeana, iar acest aspect afecteaza producatorii de masini intrucat UE a impus obiective mai dure de reducere a emisiilor de CO2 din 2020.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6471 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins luni. Totodata, aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din luna iunie pana in prezent.Luni, euro a coborat la 4,6413 lei, cel mai scazut prag din 13 septembrie,…

- Banca centrala trebuie sa asigure lichiditate in piata interbancara prin operatiuni repo sau prin facilitatea Lombard, iar in ultima perioada excesul si deficitul de lichiditate au fost temporare, in timp ce dobanzile pe piata interbancara au ajuns „unde trebuie“, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a declarat, marți ca, dobanzile de pe piața interbancara sunt unde trebuie, iar fluctuațiile sunt reduse in ciuda senzației generale.„Dobanzile de pe piața interbancara sunt unde trebuie”, a susținut Mugur Isarescu, Guvernatorul…