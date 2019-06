Euro a urcat spre 4,73 lei. Aurul, la cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4.7228 lei/euro, in crestere usoara fata de valoarea atinsa joi. Totodata, pretul aurului a crescut la cel mai ridicat nivel din ultimii 6 ani si jumatate. Vineri, euro a urcat la 4.7228 lei. Pretul gramului de aur a urcat de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7182 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa vineri, cel mai slab nivel pentru euro, in raport cu leul, din 22 ianuarie, cand a fost 4,7142 lei. Vineri, euro a urcat la 4,7190 lei. Luni, euro a scăzut la 4.7182…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4.7183 lei/euro, in scadere cu 0.24% fata de valoarea atinsa miercuri, cel mai mic nivel din 22 ianuarie pana in prezent. Aurul a continuat sa urce si a atins cel mai mare nivel din 20 februarie pana in prezent. Miercuri,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4.7183 lei/euro, in scadere cu 0.24% fata de valoarea atinsa miercuri, cel mai mic nivel din 22 ianuarie pana in prezent. Aurul a continuat să urce şi a atins cel mai mare nivel din 20 februarie până în…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7295 lei/euro, in scadere cu 0,11% fata de valoarea atinsa marti, cel mai mic nivel din 22 ianuarie pana in prezent. Lira sterlina a scazut si ea de la 5,3311 lei la 5,3305, cel mai slab nivel curs din 21 ianuarie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7620 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de nivelul atins marti. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul şi a atins, în 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7538 lei/euro, o crestere de 0,06% fata de nivelul atins vineri. Francul elvetian a urcat pana la cel mai ridicat nivel din iunie 2017 pana in prezent. Vineri, euro a coborât la 4,7509 lei. Cursul francului elveţian…